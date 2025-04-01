Полмиллиарда на паузе: как США заморозили российские самолеты

1:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В США застряли авиационные детали, заказанные Россией. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью "Известиям".

Речь идет о запчастях на сумму около 500 миллионов долларов. Это детали для гражданских самолетов, которые Россия уже оплатила. Но из-за санкций они так и не прибыли.

Россия хочет не только вернуть компоненты, но и добиться признания тех ремонтов, которые проводились внутри страны. Речь — о самолетах Boeing и Airbus. Министр считает: если отношения с США наладятся, можно будет сертифицировать эти работы через лицензированные компании.

Но есть проблема. Некоторые детали, особенно связанные с авионикой, просто невозможно обслуживать в России. Например, система предотвращения столкновений TCAS. Её производит и обслуживает американская Honeywell.

Часть воздушного флота в России уже не летает. По словам экспертов, заменить двигатели иностранных самолётов в России нельзя. А модернизация своего авиапрома идёт с опозданием. Новые самолёты — SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-96 — пока не вышли в серии, и график производства сдвигается.

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