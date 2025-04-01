Кешбэк по-русски: как лайфхаки превратились в фрод и головную боль для банков

Банки собираются бороться с мошенничеством при получении кешбэка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию банков России.

Финансисты предлагают создать общую базу фродеров, которые обманывают банки. Речь идет о схемах, когда клиент получает кешбэк за покупку, а потом возвращает товар и забирает деньги на другую карту. Так он сохраняет и товар, и бонусы. Банки говорят, что такие люди постоянно мигрируют между банками и выявить их сложно.

Кроме того, кредитные организации просят Роскомнадзор активнее блокировать сайты и статьи, где описаны схемы мошенничества с кешбэком. Пока, по действующему закону, это можно делать только по решению суда.

Мнения экспертов разделились. Одни считают, что такие схемы — чистой воды фрод и требуют наказания. Другие говорят — пока кешбэк не регулируется законом, грань между предприимчивостью и мошенничеством размыта.

В банках отмечают: если грамотно построить программы лояльности и предусмотреть слабые места, то никаких схем не возникнет. А пока вопрос остается открытым — нужно ли бороться с клиентами или совершенствовать саму систему кешбэка?

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