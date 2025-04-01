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Примадонна в эфирном изгнании: ведущий Русского Радио раскрыл, почему песни Пугачёвой там больше не играют

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Правда ТВ

Ведущий "Русского радио" Антон Юрьев заявил, что на радиостанции не звучат композиции народной артистки СССР Аллы Пугачёвой.

Юрьев отметил, что в эфире радиостанции транслируются только те композиции, которые пользуются популярностью у слушателей. Он подчеркнул, что большинство россиян не хотят слушать песни Пугачёвой.

Кроме того, ведущий сообщил, что на радиостанции нет композиций исполнителей, которые критиковали российскую власть после начала специальной военной операции. Он считает это справедливым решением.

"Не думаю, что правильно, если ребёнок посылает мать на три буквы, уезжает, а она каждый день его ждёт с накрытым столом", — заявил Юрьев в разговоре с NEWS.RU.

В заключение Юрьев выразил мнение, что люди, которые уехали из страны, должны выступать перед аудиторией, которая разделяет их взгляды.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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