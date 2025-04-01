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Касаткина ушла под австралийский флаг: свобода или побег

1:12
Правда ТВ

Дарья Касаткина теперь будет представлять Австралию. Экс-первая ракетка России сообщила, что получила вид на жительство и уже подала документы на смену спортивного гражданства.

Её решение прокомментировала депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. В интервью Sport24 она сказала:

"Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняют гражданство. Это нормально. Мы лишний раз доказываем, что Россия — абсолютно свободная страна".

27-летняя Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA и имеет восемь титулов. Она играла за сборную России и выигрывала Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

В феврале глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев сообщил, что в 2024 году сменить гражданство могут не менее 20 российских игроков. Уже ушли Александр Шевченко — в Казахстан, Элина Аванесян — в Армению.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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