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Самокаты под колёсами закона: как новое ПДД может поменять уличную жизнь

1:40
Правда ТВ

Власти готовят серьёзные изменения в правила дорожного движения для электросамокатов и другого легкого транспорта. Как стало известно РБК, 26 марта в правительстве прошло закрытое совещание. В нём участвовали Минтранс, МВД, Минпромторг, московский дептранс и операторы проката.

Обсуждали, например, запрет на передвижение СИМ по тротуарам. Также хотят ввести обязательные шлемы, повысить возрастной порог с 14 до 16 лет и запретить кататься вдвоём. Электровелосипеды с мощностью выше 250 ватт приравняют к мопедам.

Есть идея ввести приоритет: сначала велодорожка, потом правая сторона дороги, а тротуар — в крайнем случае. Но с этим пока не всё ясно.

По итогам встречи Минтранс должен доработать проект до 3 апреля. В перспективе самокаты придётся регистрировать и получать на них номера и QR-коды. Это должно вступить в силу с 2026 года.

В микромобильных компаниях инициативу поддерживают. Но предупреждают: если города не готовы — будет хаос и рост аварий. В "МТС Юрент" и "Яндексе" говорят, что самокатчики уязвимы, а выезд на дорогу сейчас опасен. Курьеры могут уйти, а доставка подорожает.

Ассоциация операторов микромобильности настаивает: самокатам нужна отдельная инфраструктура, иначе нас ждёт социальный конфликт и рост смертности. Пока пешеходы жалуются, а водители не готовы, власти спешат принять меры.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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