Квартиры оплатили — а получили тишину: что вскрыл губернатор в Курской области

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Курской области выявили проблему, которую долгое время замалчивали. О ней заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн — на заседании областного правительства.

Он рассказал, что после прибытия в регион узнал о десятках обманутых дольщиков. В Курске и Железногорске недостроены жилые дома, а 80 человек заплатили за квартиры и так их и не получили.

Хинштейн отметил, что прежние власти скрыли эти объекты даже от федерального центра. В Единый реестр проблемных адреса не попали. Об этой ситуации не знал даже куратор программы в правительстве РФ.

"Когда вся страна уже решила проблему дольщиков, в Курской области её стыдливо замалчивали", — сказал Хинштейн.

Он пообещал, что виновные застройщики ответят по закону. А для пострадавших людей проведут выездное совещание и решат вопрос с жильём.

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