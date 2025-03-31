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Квартиры оплатили — а получили тишину: что вскрыл губернатор в Курской области

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Правда ТВ

В Курской области выявили проблему, которую долгое время замалчивали. О ней заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн — на заседании областного правительства.

Он рассказал, что после прибытия в регион узнал о десятках обманутых дольщиков. В Курске и Железногорске недостроены жилые дома, а 80 человек заплатили за квартиры и так их и не получили.

Хинштейн отметил, что прежние власти скрыли эти объекты даже от федерального центра. В Единый реестр проблемных адреса не попали. Об этой ситуации не знал даже куратор программы в правительстве РФ.

"Когда вся страна уже решила проблему дольщиков, в Курской области её стыдливо замалчивали", — сказал Хинштейн.

Он пообещал, что виновные застройщики ответят по закону. А для пострадавших людей проведут выездное совещание и решат вопрос с жильём.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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