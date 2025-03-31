Состояние Карла III вызвало новые споры: король дал Уильяму предсмертные указания

1:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На прошлой неделе британский монарх Карл III был экстренно госпитализирован, что вызвало волну тревоги среди общественности. Несмотря на заверения Букингемского дворца о стабильном здоровье короля и его возвращении домой, слухи о возможном ухудшении состояния из-за онкологического заболевания продолжают распространяться.

По данным издания RadarOnline, ссылающегося на анонимный источник, Карл уже передал старшему сыну Уильяму ряд ключевых распоряжений на случай своей смерти.

Среди главных требований монарха — обеспечение безопасности королевы-консорта Камиллы и передача ей контроля над дворцовыми ресурсами, включая финансовые активы. По мнению инсайдеров, это решение направлено на укрепление позиций супруги, которую часть общества до сих пор не принимает из-за истории с принцессой Дианой.

Уильям, как будущий король, не сможет игнорировать волю отца, что, по прогнозам, приведёт к усилению влияния Камиллы.

Отдельное внимание Карл уделил младшему сыну, принцу Гарри. Согласно источникам, монарх дал Уильяму полную свободу действий в отношении брата, включая возможность "изгнания" из королевской семьи.

Однако наследник престола обязан гарантировать безопасность мачехе, несмотря на личные противоречия. Эксперты отмечают, что Уильям, известный своей сдержанностью, десятилетиями скрывал неприязнь к королеве-консорту, но теперь вынужден считаться с ее статусом.

"Его решения становятся всё жестче. Карл понимает, что сын вряд ли оставит Камилле привилегии, поэтому пытается заранее защитить супругу", — пояснил источник.

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