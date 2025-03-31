Состояние Карла III вызвало новые споры: король дал Уильяму предсмертные указания

На прошлой неделе британский монарх Карл III был экстренно госпитализирован, что вызвало волну тревоги среди общественности. Несмотря на заверения Букингемского дворца о стабильном здоровье короля и его возвращении домой, слухи о возможном ухудшении состояния из-за онкологического заболевания продолжают распространяться.
По данным издания RadarOnline, ссылающегося на анонимный источник, Карл уже передал старшему сыну Уильяму ряд ключевых распоряжений на случай своей смерти.
Среди главных требований монарха — обеспечение безопасности королевы-консорта Камиллы и передача ей контроля над дворцовыми ресурсами, включая финансовые активы. По мнению инсайдеров, это решение направлено на укрепление позиций супруги, которую часть общества до сих пор не принимает из-за истории с принцессой Дианой.
Уильям, как будущий король, не сможет игнорировать волю отца, что, по прогнозам, приведёт к усилению влияния Камиллы.
Отдельное внимание Карл уделил младшему сыну, принцу Гарри. Согласно источникам, монарх дал Уильяму полную свободу действий в отношении брата, включая возможность "изгнания" из королевской семьи.
Однако наследник престола обязан гарантировать безопасность мачехе, несмотря на личные противоречия. Эксперты отмечают, что Уильям, известный своей сдержанностью, десятилетиями скрывал неприязнь к королеве-консорту, но теперь вынужден считаться с ее статусом.
"Его решения становятся всё жестче. Карл понимает, что сын вряд ли оставит Камилле привилегии, поэтому пытается заранее защитить супругу", — пояснил источник.
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