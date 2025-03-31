Почему дешёвый китаец стал роскошью: вся правда о ценах на авто

Китайские автомобили в России стоят в два раза дороже, чем в Китае. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на мнения экспертов.

Президент Национального автосоюза Антон Шапарин уверен: причина — в отсутствии конкуренции. "Они это делают, потому что могут. Других вариантов у клиентов просто нет", — говорит он.

Бывший президент ассоциации автодилеров Олег Мосеев считает, что завышение не критичное, но допускает, что китайцы могли бы снизить цены хотя бы на 10% — особенно на фоне укрепления рубля.

На цену влияют логистика, налоги, НДС и утилизационный сбор. Именно поэтому сравнивать с китайским прайсом — некорректно.

Сейчас склады переполнены, продажи падают. Началась "ценовая война". Компании уже снижают прайсы и предлагают скидки, чтобы сбыть авто 2023 года. Летом, когда запасы иссякнут, скидки могут исчезнуть.

Но даже возможное возвращение западных брендов не повлияет на цены. Из-за новых ставок утильсбора их машины станут слишком дорогими. Без локального производства им просто нечего предложить в ответ.

Если они и вернутся, то нескоро. И, как считают эксперты, это может даже навредить рынку — китайцы начнут уходить, а новые бренды не успеют занять нишу.

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