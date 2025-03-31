Замкнулись в себе: в каких регионах России появляются мигрантские анклавы

В стране могут появиться замкнутые анклавы мигрантов. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности Александр Гребенкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, в некоторых районах уже сложилась высокая концентрация мигрантов из одной этнической группы. Их привлекли к работе в торговле, строительстве, сельском хозяйстве.

Это приводит к тому, что в таких местах не действуют российские законы, распространяются радикальные идеи и растёт социальная напряжённость.

Особенно опасны нелегальные мигранты. По данным МВД, сейчас их в стране — более 670 тысяч.

Гребенкин отметил и другую проблему — школы. В некоторых из них до половины учеников — дети мигрантов. Многие не говорят по-русски и плохо себя ведут. Это мешает учебному процессу и вызывает недовольство у других родителей.

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