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Психологический дедлайн: Трамп ждёт от Путина правильного хода

Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп поставил России дедлайн по перемирию с Украиной. Он назвал его "психологическим" и заявил — если решит, что Москва тянет, будет недоволен. Об этом сообщает The Hill.

При этом Трамп добавил: пока не считает, что Россия затягивает. Он уверен, что Москва хочет договориться.

Он опроверг слухи о плохих отношениях с Владимиром Путиным. По словам Трампа, они "всегда хорошо ладили" и он не сомневается в словах российского лидера.

Но Трамп признался: ему не понравились слова Путина о Зеленском. Он заявил, что Путину всё равно придётся договариваться с украинским президентом — "нравится он ему или нет".

Если же Зеленский откажется от ресурсной сделки, Трамп обещает "большие проблемы".

Ранее Путин предлагал ввести временное управление на Украине под эгидой ООН — чтобы провести выборы и сформировать правительство. Трамп резко отреагировал: он был "зол" и "взбешён". И добавил — если Россия сорвёт перемирие, США могут ввести новые санкции против её нефти.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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