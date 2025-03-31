Работа нейросети или фейк: звукорежиссёр Пугачёвой о новых треках

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Звукорежиссёр Игорь Лалетин, много лет сотрудничавший с Аллой Пугачёвой, выразил скептицизм относительно появления новых композиций певицы, якобы посвящённых героям Великой Отечественной войны.

Ранее в фанатском сообществе "Алла Пугачёва. Видеоархив" были опубликованы треки "Поцелуй войны" и "Мама", однако вскоре их удалили.

Лалетин, работавший с Примадонной с 1994 года в студии "Салам", в беседе с aif.ru заявил, что сомневается в подлинности записей.

"Странно, если это правда. Не думаю, что она стала бы сейчас писать на такую тему. Скорее, это фейк или работа нейросети", — прокомментировал он.

Звукорежиссёр также подчеркнул, что если песни существуют, то созданы они не в его студии. Лалетин напомнил, что последние годы певица избегает публичных выступлений и новых релизов, что делает появление таких работ ещё менее вероятным.

Сообщалось, что треки могли быть посвящены военной тематике, однако их внезапное исчезновение и отсутствие официальных подтверждений со стороны Пугачёвой усилили подозрения в искусственном происхождении композиций.

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