Машина мечты или ад на колёсах: эти модели оставят вас без сна и без денег

1:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Будьте осторожны на вторичке. Среди подержанных авто есть настоящие мины. Они могут выглядеть выгодно, но внутри — сплошные проблемы.

Ford Focus 2011–2015 годов с коробкой PowerShift часто ломается. Ремонт может стоить до 200 тысяч. И ещё не каждый мастер возьмётся.

Peugeot 308 первого поколения с мотором EP6 — постоянная головная боль. Цепь ГРМ вытягивается к 60 тысячам, а запчастей днём с огнём не сыщешь.

Volkswagen Touareg второго поколения — отдельная боль. Пневмоподвеска требует дорогих замен, компрессор сдыхает к 100 тысячам, а электроника капризна.

Mitsubishi Outlander с вариатором — это рулетка. После 100 тысяч начинаются поломки, счёт — от 300 тысяч рублей.

BMW 7-й серии (F01/F02) — дорогой в обслуживании. Мотор N63, подвеска и электроника делают содержание почти невозможным.

Audi Q7 с пневмой и цепным ГРМ — дорогая лотерея. Моторы 4.2 FSI и 3.0 TDI требуют много денег и внимания.

Opel Antara ржавеет, коробка слабая, запчастей нет. Электрика — лотерея.

Infiniti FX мощный, но подвеска слабая, катализаторы умирают быстро, бензин уходит литрами.

Range Rover Sport ломается по кругу. Электроника, двигатель, пневма — всё разваливается. Ремонт — как покупка нового авто.

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