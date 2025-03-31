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Цирроз отменяется: врач Бедроса Киркорова опроверг диагноз больницы

1:22
Правда ТВ

Врач Александр Новосёлов в эфире шоу "Звёзды сошлись" заявил, что использовал методы нетрадиционной медицины при лечении народного артиста России Бедроса Киркорова в последние месяцы его жизни.

По словам специалиста, в больнице у Киркорова ошибочно диагностировали цирроз печени, однако реальной задачей стало восстановление после внутрибольничной пневмонии.

"Я применял биодобавки, и это дало результат: он пришёл ко мне на ходунках, а через время уже двигался самостоятельно", — пояснил Новосёлов.

Однако его подход вызвал критику со стороны других экспертов, присутствовавших в студии. Телеведущая Алла Данько подчеркнула, что альтернативные методы, особенно для пациентов преклонного возраста, могут быть опасны.

Домработница семьи Киркоровых Людмила Дороднова опровергла слухи о психическом состоянии артиста перед кончиной. Она заверила, что артист оставался в ясном уме до конца, и добавила, что Филипп Киркоров тяжело переносил ухудшение здоровья отца.

Крёстная мать Филиппа, Ольга Новожилова, поддержала певца, отметив его заботу о Бедросе. По её словам, Бедрос много лет прожил благодаря вниманию со стороны сына, который брал его с собой на гастроли.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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