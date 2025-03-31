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Без апатии и синдрома отмены: как новое российское лекарство может изменить психиатрию

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Правда ТВ

В России появилось новое лекарство от депрессии и тревожного расстройства.

Разработку представила группа компаний "ХимРар". Об этом рассказала меддиректор Елена Якубова в эфире телеканала "Россия 24".

По её словам, препарат действует сразу на несколько мишеней в организме. При этом не вызывает сонливости и синдрома отмены — в отличие от других антидепрессантов.

Клинические испытания показали: препарат эффективен и хорошо переносится пациентами. Сейчас он уже получил официальную регистрацию и готов к применению в медицинской практике.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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