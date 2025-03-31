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Непростой, но одарённый: Аксюта о скандалах с Кридом на шоу Голос

Правда ТВ

Продюсер Юрий Аксюта в эфире программы "Как это было с Яной Чуриковой" раскрыл детали напряжённой атмосферы, сложившейся вокруг Егора Крида во время его работы наставником в проекте "Голос".

По словам Аксюты, певец, несмотря на талант и популярность у молодой аудитории, регулярно вступал в конфликты с коллегами и участниками шоу.

"Он часто ссорился, но между нами всегда сохранялось взаимопонимание. Мы находили компромиссы даже в творческих спорах. Бывало, он уезжал с репетиций, а я его возвращал. Егор — человек непростой, но, безусловно, одаренный", — подчеркнул продюсер.

Аксюта отметил, что за годы работы в телеиндустрии научился находить общий язык даже с самыми сложными артистами.

Он заявил, что периодически эмоции зашкаливают, однако он всегда возвращается к диалогу, к тому же всегда готов мириться с некоторыми особенностями подопечных ради результата.

Сам Егор Крид пока не отреагировал на заявления продюсера. Напомним, что певец участвовал в нескольких сезонах "Голоса", где его харизма и требовательность не раз становились поводом для обсуждений.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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