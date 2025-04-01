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Цены на аренду падают шестой месяц: квартиры дешевеют, но надолго ли

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Правда ТВ

Аренда квартир в России дешевеет уже шестой месяц подряд.

По данным "Ведомостей", медианная ставка в городах-миллионниках в марте составила 34 тысячи рублей в месяц. Это на 17% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Эксперты объясняют спад двукратным ростом предложения на рынке.

В Москве, по словам представителей агентства "Этажи", арендные ставки "заморожены" до начала лета. Сейчас наибольший спрос — на студии до 55 тысяч, "однушки" до 65 и "двушки" до 85 тысяч рублей.

Самые дешёвые квартиры разбирают в считанные часы.

Однако ближе к осени, как обычно, спрос снова вырастет — и за ним подтянутся цены.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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