Цены на аренду падают шестой месяц: квартиры дешевеют, но надолго ли

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Аренда квартир в России дешевеет уже шестой месяц подряд.

По данным "Ведомостей", медианная ставка в городах-миллионниках в марте составила 34 тысячи рублей в месяц. Это на 17% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Эксперты объясняют спад двукратным ростом предложения на рынке.

В Москве, по словам представителей агентства "Этажи", арендные ставки "заморожены" до начала лета. Сейчас наибольший спрос — на студии до 55 тысяч, "однушки" до 65 и "двушки" до 85 тысяч рублей.

Самые дешёвые квартиры разбирают в считанные часы.

Однако ближе к осени, как обычно, спрос снова вырастет — и за ним подтянутся цены.

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