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Окно в КНДР открыли и тут же захлопнули: что увидели туристы, что испугало Пхеньян

1:11
Правда ТВ

Северная Корея снова закрыла двери для западных туристов.

В конце февраля страну впервые с начала пандемии открыли для граждан Британии, Германии, Франции и Австралии. Но уже через пару недель туризм свернули.

По данным SCMP, власти КНДР испугались публикаций в соцсетях — фото и видео показали реальную обстановку в стране. Среди них — выступление школьников на фоне анимации с баллистическими ракетами, которое увидели миллионы пользователей.

Туристы жаловались на плохие дороги, отсутствие интернета и ветхие здания. Один даже стал "параноиком" после того, как его пожелание мира сочли неуместным.

А вот россияне в страну по-прежнему ездят. Автор блога "Беспорядочные путешествия" рассказывает — условия отличные: бассейны, спа, экскурсии.

В 2024 году Северную Корею посетили 1,5 тысячи россиян. Авиарейсы из Владивостока стали ежедневными, а в мае запустят новый железнодорожный маршрут до Расона.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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