Садальский раскрыл секрет роскошной квартиры: всё из-за бедности

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в эфире программы "Однажды" на НТВ рассказал о своём необычном подходе к обустройству жилья.

Двухуровневая квартира в центре Москвы, наполненная антикварной мебелью и редкими предметами искусства, по его словам, стала результатом детских мечтаний.

"Всё это — из-за бедности. Когда я был студентом, жил в нужде и дал себе обещание: если добьюсь успеха, окружу себя красивыми вещами", — признался артист.

Особое место в интерьере занимает старинная икона, которую, как утверждает Садальский, ему вручили в благодарность за помощь в задержании преступника. Он пояснил, что в тот момент был нетрезв, но смог задержать злоумышленника.

Говоря о финансовом положении коллег по профессии, актёр опроверг стереотип о богатстве артистов. Он заверил, что лишь единицы могут позволить себе достойную жизнь, а большинство же едва сводят концы с концами.

Садальский не стал скрывать, что сам относится к тем редким исключениям, кому удалось достичь материального благополучия.

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