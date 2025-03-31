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Морально истощена: бывшая жена Паши Техника откровенно рассказала о борьбе за его жизнь

1:31
Правда ТВ

Бывшая супруга рэпера Паши Техника, Ева Карицкая, опубликовала в Telegram-канале эмоциональное обращение, посвящённое его здоровью.

По её словам, она посетила артиста в таиландской клинике, где он остаётся в коме после тяжёлого отравления.

"Только что снова была рядом с Пашей. Держала его за руку, умоляла очнуться. Его сердце начало биться чаще — значит, он меня слышит. Его душа ещё борется. Он выживет", — написала Карицкая.

Напомним, что в конце марта Техника экстренно госпитализировали с симптомами острой интоксикации. Как ранее сообщала Ева, музыканта подключили к аппарату ИВЛ, а его состояние оценивается как критическое.

По информации близких к рэперу источников, отравление могло быть связано с передозировкой запрещённых веществ.

Карицкая подчеркнула, что перевезти Пашу в другую страну для продолжения лечения пока невозможно. Она также призналась, что морально истощена из-за ситуации, но пообещала позже сообщить новые подробности о здоровье экс-супруга.

Ранее друзья артиста выдвинули версию о возможном умышленном отравлении. По их данным, на одной из вечеринок в Таиланде к Технику приблизился незнакомец, после чего самочувствие музыканта резко ухудшилось. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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