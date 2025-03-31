Судьи отомстили: Королёва рассказала, как Соседов подставил Азизу в Суперстар

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ведущая шоу "Суперстар" Наташа Королёва прокомментировала скандал, разгоревшийся после финального выпуска проекта.

Напомним, что Лера Кудрявцева публично обвинила Азизу в некорректном поведении, упомянув о ночных сообщениях от певицы. Это привело к тому, что жюри поставило артистке минимальные баллы, оставив её на третьем месте.

Однако Королёва в интервью URA.RU заявила, что истинная причина поражения Азизы связана не с Кудрявцевой, а с другими факторами. Она указала на то, что артистка уже побеждала в шоу 17 лет назад в первом сезоне, поэтому от неё ждали ярких номеров.

По словам ведущей, ключевой проблемой стала позиция члена жюри Сергея Соседова. С первых выпусков он открыто демонстрировал предвзятое отношение в пользу Азизы, что вызвало резкую реакцию коллег.

"Его чрезмерная лояльность спровоцировала конфликт среди судей. Это несправедливо повлияло на оценки, и в итоге Азиза пострадала", — пояснила Королёва.

Вторая причина, по её мнению, — нераскрытые закулисные обстоятельства, которые также повлияли на решение жюри. Подробностей артистка обсуждать не стала, призвав уважать вердикт судейской коллегии.

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