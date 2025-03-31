Мутант или миф: что говорит Роспотребнадзор о новых вирусах в России

Никаких новых вирусов в России не обнаружено. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Там заявили — постоянный эпидемиологический и геномный надзор не выявил ни новых вирусов, ни значимых мутаций.

Так ведомство прокомментировало сообщения Telegram-канала Shot.

Ранее в интернете писали, что россияне якобы начали болеть неизвестной инфекцией. Симптомы — кашель с кровью и высокая температура.

При этом тесты на ковид и грипп, по словам заболевших, были отрицательными.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.