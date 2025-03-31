Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Мутант или миф: что говорит Роспотребнадзор о новых вирусах в России

Правда ТВ

Никаких новых вирусов в России не обнаружено. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Там заявили — постоянный эпидемиологический и геномный надзор не выявил ни новых вирусов, ни значимых мутаций.

Так ведомство прокомментировало сообщения Telegram-канала Shot.

Ранее в интернете писали, что россияне якобы начали болеть неизвестной инфекцией. Симптомы — кашель с кровью и высокая температура.

При этом тесты на ковид и грипп, по словам заболевших, были отрицательными.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.