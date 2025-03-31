Зависимости и ложь: нарколог раскрыл секреты российских знаменитостей

2:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Нарколог и психиатр Василий Шуров в эфире программы "В гостях у Ханги" прокомментировал проблемы со здоровьем у ряда российских знаменитостей.

В беседе с Еленой Хангой эксперт заявил, что многие представители шоу-бизнеса сталкиваются с алкогольной и наркотической зависимостью, однако нередко отрицают эти факты или перекладывают ответственность на внешние обстоятельства.

Особое внимание Шуров уделил скандальному выступлению певицы Натальи Ионовой (Глюкозы), отметив, что её поведение во время концерта свидетельствовало о неадекватном состоянии. По его словам, вместо признания проблемы последовали попытки оправдаться, включая обвинения в адрес врачей и упоминание семейных трудностей.

Ранее Шуров встречался с балериной Анастасией Волочковой, в отношении которой давно ходят слухи о злоупотреблении алкоголем. Психиатр подтвердил, что у артистки наблюдаются признаки поражения мозга на фоне зависимости, а также полное отсутствие самокритики.

"Она отрицает проблему, ведёт себя как "человек-стена" и говорит неправду. Я пытался быть максимально тактичным, чтобы установить контакт, но пока диалог не сложился", — добавил Шуров.

Что касается певца Андрея Губина, эксперт опроверг версию о неврологическом заболевании артиста. Проанализировав его интервью, Шуров пришёл к выводу, что музыкант демонстрирует симптомы тяжёлого психического расстройства: бред преследования, аффективные срывы, галлюцинации и агрессию.

Нарколог уверен, что артисту требуется серьёзное лечение, а не возращение на сцену. Он подчеркнул, что монтаж в СМИ создаёт ложное впечатление о нормальном состоянии Губина. Из-за прогрессирующего заболевания шансов на восстановление карьеры у исполнителя нет.

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