Слова против вас: как разговор с ДПС может превратиться в ловушку

Даже если вы не нарушали ПДД, встреча с инспектором ГАИ может вызывать стресс.

По словам автоюриста, многие водители опасаются не штрафа, а необоснованных претензий или странных вопросов.

Вас могут спросить: "Куда направляетесь?", "Где работаете?". Закон не обязывает на это отвечать. Но отказ от общения может насторожить инспектора.

Иногда такие вопросы безобидны — просто любопытство. А бывает, что инспектор оценивает, стоит ли на вас давить. Например, узнав, что вы руководитель, может выписать штраф по максимуму.

Юристы советуют не сообщать лишнюю информацию. Лучше ответить нейтрально или с юмором. Чем меньше о вас знает инспектор — тем спокойнее будет общение.

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