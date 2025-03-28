Мумий Тролль прекратил выступления в России: раскрыта причина

1:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Рок-группа "Мумий Тролль", члены которой находятся за границей, прекратила выступления в России, несмотря на продолжающееся сотрудничество с отечественным рынком.

По данным издания "Абзац", агентства по организации мероприятий получают категоричные отказы от коллектива на предложения о частных шоу.

Ещё в начале 2024 года лидер группы Илья Лагутенко, чей дом в Лос-Анджелесе пострадал от пожара, активно соглашался на коммерческие выступления. Стоимость концерта тогда составляла 8,5 млн рублей, из которых половину забирал вокалист.

Организаторы также обязаны были покрывать расходы на перелёты, проживание, питание и выплачивать суточные 100 евро на каждого участника. Однако в марте 2022 года музыканты заявили о приостановке концертов в России "из солидарности" с Украиной.

Несмотря на это, в последующие годы коллектив несколько раз нарушал собственный мораторий ради финансовой выгоды.

В апреле 2025 года группа планирует выступить в Лондоне и Амстердаме, но другие концерты пока не анонсированы. При этом Лагутенко продолжает получать доход из России: авторские отчисления за использование песен и продажа мерча группы (одежда, аксессуары).

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