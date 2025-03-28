Пять килограммов смерти: в Москве пресекли страшный теракт

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ФСБ предотвратила теракт в Москве. Сотрудники задержали россиянина 1972 года рождения. Он собирался взорвать многофункциональный центр — МФЦ.

Как сообщается в видео, опубликованном ФСБ, мужчина провёл разведку и забрал самодельную бомбу из тайника. Внутри — пять килограммов аммонала и часовой механизм.

По его словам, задание дал куратор из украинской спецслужбы. За теракт обещали 10 тысяч долларов и помощь в выезде за границу — чтобы воевать против России.

Подозреваемый уже был судим — за убийство, вымогательство и грабёж. Теперь против него возбуждено новое уголовное дело — за попытку теракта и хранение взрывчатки.

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