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Застывшее время: сестра Фриске показала квартиру певицы

1:07
Правда ТВ

Сестра Жанны Фриске, Наталья, открыла доступ поклонникам в квартиру артистки, где уже десять лет никто не проживает. Несмотря на это, родные продолжают поддерживать там порядок, поскольку квартира является собственностью сына певицы, Платона.

В личном блоге Наталья поделилась, что смогла лишь кратковременно посетить жильё, поэтому полноценную экскурсию провести не получилось. Тем не менее, она заверила поклонников, что вернётся туда ещё раз и предоставит подробную информацию о доме.

"Очень хочется показать вам гардероб и костюмы Жанны. Обещаю, что это обязательно произойдёт", — сказала Наталья.

На опубликованных кадрах видно, что обстановка квартиры осталась неизменной с момента ухода Жанны: тот же интерьер, мебель и декоративные элементы.

Семья не проводит никаких ремонтных работ, считая, что квартира должна оставаться такой, какой её оставила певица. Сыну артистки предстоит самостоятельно распорядиться недвижимостью, когда он вырастет.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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