Забыла за время разлуки: младшая дочь перестала узнавать Анну Хилькевич

1:24 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Анна Хилькевич, ставшая популярной благодаря роли в сериале "Универ", недавно поделилась своими переживаниями по поводу отношений с младшей дочерью. В Telegram-канале она написала, что малышка перестала её узнавать.

Актриса честно призналась, что, уезжая в длительную командировку, заранее переживала о том, как на её отсутствие отреагируют дети. Она не сомневалась, что старшие дети — шестилетняя и девятилетняя девочки — могли справиться с временным отсутствием матери.

Анну особенно волновало, как воспримет её отъезд младшая дочка Оливия, родившаяся в сентябре прошлого года.

Во время поездки актриса поддерживала связь с детьми через свою мать, получая от неё видео с малышкой. Казалось, всё шло хорошо, пока не настал момент долгожданной встречи.

"Наступил день возвращения домой. Мама открывает дверь машины, передает мне Оливию, и… моя девочка меня словно не узнает. Возможно, она поняла, кто я, но радости на её лице не было", — рассказала Анна.

Тем не менее, актриса не стала впадать в панику, а сосредоточилась на восстановлении контакта с дочкой. По её словам, потребовалось немного времени, чтобы наладить отношения, но этот опыт оказался для неё весьма болезненным.

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