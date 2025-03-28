Подушка из слитков: Россия строит броню из золота

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия наращивает золотые резервы. По данным Центробанка, их стоимость в феврале выросла на 5,3% и достигла рекордных 217,4 миллиарда долларов.

Это не просто вложение в металл. Это стратегия защиты экономики. В условиях санкций золото остаётся одним из немногих активов, которые нельзя заморозить или заблокировать.

Сегодня доля золота в резервах России — 34,4%. Это вдвое выше, чем у большинства мировых центробанков. Даже у Китая — меньше.

По мнению китайских экспертов, Россия таким образом не просто защищается, но и готовится к перестройке глобальной финансовой системы.

Пока фиатные валюты теряют доверие, золото сохраняет ценность. И Москва делает ставку на его надёжность. Это не просто подушка безопасности, а стратегический сигнал миру.

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