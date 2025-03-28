Молоко, о котором вы не просили: почему тараканы могут накормить будущее

Звучит как шутка, но учёные всерьёз рассматривают тараканье молоко как еду будущего.
Речь не о домашних вредителях, а о редком тихоокеанском таракане — Diploptera punctata. Он не откладывает яйца, а вынашивает потомство и кормит его особой жидкостью. По сути, молоком.
Это молоко формирует в личинках кристаллы, богатые белками, жирами и углеводами. Такой состав делает его втрое питательнее, чем молоко буйволицы. А ещё — с «замедленным высвобождением энергии».
Главная проблема — масштаб. Доить тараканов сложно. Да и данных о безопасности для человека пока нет. В 2016 году один из учёных попробовал каплю — она была безвкусной.
Тем не менее, тараканье молоко изучают. Оно может стать частью экологичного рациона — насекомые требуют меньше ресурсов и почти не вредят климату.
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