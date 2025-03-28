Катя Лель заморозила яйцеклетки: певица готовится стать мамой после 50

1:30 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Катя Лель, которой исполнилось 50 лет, объявила о своём решении прибегнуть к процедуре заморозки яйцеклетки, что даст ей шанс стать матерью в будущем. Эти откровения прозвучали в эфире передачи "ШБ-шоу".

Лель отметила, что вполне допускает возможность повторного брака и рождения ребёнка.

"Я заморозила яйцеклетку, и если захочу снова стать мамой, рожу. Думаю, скоро настанут времена, когда женщины до 65 лет смогут рожать", — призналась она.

Она не исключила, что её будущий избранник может быть на 15 лет её моложе. Но она точно уверена, что мужчина будет старше 35 лет.

До этого Катя Лель была замужем за предпринимателем Игорем Кузнецовым, знакомство с которым произошло на одном из концертов Владимира Преснякова. Как вспоминает певица, их роман начался неожиданно, ведь именно Кузнецов предложил ей родить ему наследника.

В результате в 2009 году у пары появилась дочь Эмилия, хотя сначала врачи прогнозировали рождение мальчика.

Однако в 2023 году супруги приняли решение расстаться. Причиной разрыва стали алкогольная зависимость мужа и его многочисленные измены. Лель откровенно заявила, что много раз пыталась сохранить семью, но поведение Кузнецова оставалось неприемлемым.

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