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Ребёнок с отцом: Муцениеце поделилась пронзительной цитатой о материнской любви

1:22
Правда ТВ

После решения суда о снижении алиментов в пользу Павла Прилучного, с которым сын Агаты Муцениеце Тимофей проживает более полугода, актриса впервые публично отреагировала на ситуацию.

В своём блоге она опубликовала глубоко эмоциональную цитату Ги де Мопассана о материнской любви, косвенно обратившись к теме отношений с ребенком.

Муцениеце, переживающая сложный период, разместила в соцсетях отрывок из произведения Мопассана, подчеркнув неразрывную связь матери и ребенка.

"Человек любит свою мать, почти не сознавая, не чувствуя, потому что это так же естественно, как сама жизнь, и лишь в момент последнего расставания замечает он, как глубоки корни этой любви", — процитировала французского писателя актриса.

Подписчики, тронутые откровенностью актрисы, оставили сотни поддерживающих комментариев: "Держитесь! Дети со временем понимают правду", "Больно видеть, как матерей лишают возможности быть рядом с детьми".

28 марта станет известно окончательное заключение экспертов о дальнейшем месте проживания Тимофея. Специалисты несколько месяцев анализировали условия жизни ребенка у обоих родителей, чтобы определить оптимальный вариант для его развития.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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