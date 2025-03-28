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Ешь, люби, молись: Седокова нашла лекарство от боли после трагической смерти Тиммы

1:21
Правда ТВ

Певица Анна Седокова впервые за три месяца после гибели экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, раскрыла свои переживания в треке "Ешь, люби, молись". Композиция стала эмоциональным ответом на трагедию.

После смерти Тиммы в декабре 2024 года Седокова пережила нервный срыв, отменила все выступления и исчезла из соцсетей. Однако постепенно артистка вернулась к работе: даёт концерты, участвует в шоу и, наконец, выпустила трек, назвав его "лекарством".

"Я написала песню вместо интервью. В ней — моя правда. Как мы жили, как я выживала…", — поделилась Анна в соцсетях накануне выхода трека.

В песне Седокова обращается к погибшему и заявляет о том, что он разбил её сердце, как и хотел. Строки о сыне Гекторе, ставшем её спасением, и откровения о "дне пустоты" после смерти Яниса раскрыли глубину боли.

Она призналась, что до трагедии с Тиммой была уверена, что знает о жизни всё, но произошедшее перевернуло её представления о реальности. Певица выразила надежду, что песня поможет всем, кто оказался в подобной ситуации, хотя уверена, что боль никуда не уходит.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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