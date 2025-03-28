Тёмная сторона славы: экстрасенс рассказал о сделке Моргенштерна* с дьяволом

Артём Краснов, победитель 24-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ, заявил в интервью журналистке Алёне Жигаловой, что рэпер Алишер Моргенштерн* (включён Минюстом РФ в реестр иноагентов) заключил договор с "тёмными силами".

Краснов, позиционирующий себя как "вампир" и медиум, отметил, что предупреждал о связи артиста с дьяволом ещё до участия в телепроекте.

"Я говорил об этом в соцсетях и указывал на него как на яркий пример. А недавно видел видео, где он в слезах теряет рассудок", — пояснил экстрасенс.

Конкретных доказательств или примеров "сделки" экстрасенс не привел.

Моргенштерн, находящийся за границей после признания иноагентом в 2022 году, в феврале признавался лично, что просил о популярности у дьявола. В настоящее время музыкант проходит лечение в израильском рехабе, пытаясь избавиться от зависимостей.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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