Секреты сгорают в тишине: смартфон сдал твои переписки в Telegram и WhatsApp без предупреждения

Вам больше не нужно нажимать на подозрительную ссылку, чтобы стать жертвой кибератаки.

Хакеры теперь используют атаки с нулевым кликом. Такие угрозы проникают в смартфон без вашего участия. Достаточно просто получить вредоносный файл — например, PDF.

Один из таких инструментов — Graphite. Это шпионская программа, разработанная Paragon Solutions. Она активируется, как только вы получаете сообщение.

Под угрозой мессенджеры — WhatsApp и Telegram. Уязвимости в их коде делают возможным такой взлом. Ранее известные шпионские программы Pegasus и Predator уже применялись против журналистов и политиков.

Как защититься?

Обновляйте приложения. Не открывайте странные файлы. Проверяйте доступы и используйте антивирус. И да — иногда просто перезагружайте телефон.

WhatsApp пока не комментирует исследования. Telegram уверяет, что их защита от таких атак работает.

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