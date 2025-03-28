Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Секреты сгорают в тишине: смартфон сдал твои переписки в Telegram и WhatsApp без предупреждения

Правда ТВ

Вам больше не нужно нажимать на подозрительную ссылку, чтобы стать жертвой кибератаки.

Хакеры теперь используют атаки с нулевым кликом. Такие угрозы проникают в смартфон без вашего участия. Достаточно просто получить вредоносный файл — например, PDF.

Один из таких инструментов — Graphite. Это шпионская программа, разработанная Paragon Solutions. Она активируется, как только вы получаете сообщение.

Под угрозой мессенджеры — WhatsApp и Telegram. Уязвимости в их коде делают возможным такой взлом. Ранее известные шпионские программы Pegasus и Predator уже применялись против журналистов и политиков.

Как защититься?
Обновляйте приложения. Не открывайте странные файлы. Проверяйте доступы и используйте антивирус. И да — иногда просто перезагружайте телефон.

WhatsApp пока не комментирует исследования. Telegram уверяет, что их защита от таких атак работает.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.