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Бензин есть, а мотор молчит: кто тормозит рынок новых авто в России

1:02
Правда ТВ

Автомобильный рынок России переживает серьёзный спад. В феврале 2025 года продажи новых машин резко упали. Это первый случай за 10 лет, когда февраль оказался хуже января.

Как объясняют эксперты, россияне в 2024-м закупались впрок — боялись роста цен. Сейчас спрос исчерпан. К тому же ЦБ повысил ключевую ставку. Автокредиты стали дорогими и невыгодными.

Многие предпочитают держать деньги на вкладах, а не тратить на машину. В результате — доходы автосалонов и производителей упали.

Средняя цена покупки тоже снизилась, хотя машины продолжают дорожать. Виной тому — рост утилизационного сбора.

На рынке теперь лидируют китайские бренды. Российские — всё ещё в тени. Европейские и японские машины почти исчезли. А вот интерес к премиуму вырос — там покупатели меньше зависят от кредитов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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