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Один ужин — сотни больных: раскрыта тайна распространения загадочной болезни

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Правда ТВ

Вспышка неизвестной болезни в Конго. Учёные установили причину — всё началось после того, как кто-то съел летучую мышь.

Инфекция распространилась быстро. По словам специалистов, триггером могло стать обычное пищевое отравление. А эпидемию усилило то, что у пострадавших был общий источник воды.

С начала года в двух зонах Экваториальной провинции уже заболели более тысячи человек. Умерли 60. Среди первых жертв — трое детей.

Симптомы пугают: лихорадка, озноб, боли в голове, кровотечения, рвота и диарея. Всемирная организация здравоохранения сразу исключила вирусы Эбола и Марбург.

По предварительным данным, болезнь имеет бактериальную природу. Исследования продолжаются.

 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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