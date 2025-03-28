Один ужин — сотни больных: раскрыта тайна распространения загадочной болезни

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вспышка неизвестной болезни в Конго. Учёные установили причину — всё началось после того, как кто-то съел летучую мышь.

Инфекция распространилась быстро. По словам специалистов, триггером могло стать обычное пищевое отравление. А эпидемию усилило то, что у пострадавших был общий источник воды.

С начала года в двух зонах Экваториальной провинции уже заболели более тысячи человек. Умерли 60. Среди первых жертв — трое детей.

Симптомы пугают: лихорадка, озноб, боли в голове, кровотечения, рвота и диарея. Всемирная организация здравоохранения сразу исключила вирусы Эбола и Марбург.

По предварительным данным, болезнь имеет бактериальную природу. Исследования продолжаются.

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