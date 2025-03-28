Сергей Шнуров оградил детей от собственного творчества: это гадость

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров признался, что запрещает младшим детям слушать песни своего коллектива.

В эфире "Юмор FM" музыкант объяснил, что вместо этого включает им классические произведения и саундтреки из мультфильма "Бременские музыканты".

Шнуров назвал массовую культуру, включая творчество "Ленинграда", "гадостью" и подчеркнул, что пока оберегает наследников от подобного контента.

"Пока я оберегаю их от этого, потому что они еще будут это хлебать большой-большой ложкой", — заверил он.

Артист воспитывает двоих детей, появившихся на свет в браке с Ольгой Абрамовой. Кроме того, у Шнурова есть взрослые дочь и сын — 32 и 25 лет соответственно — от предыдущих отношений.

Музыкант не раз критиковал современную поп-культуру, однако впервые напрямую связал свою позицию с родительскими принципами, сделав исключение даже для собственных хитов.

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