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Кредитный тормоз: автосалонам хотят урезать аппетиты за навязанные услуги

1:03
Правда ТВ

Автодилеры могут попасть под жёсткое регулирование. Об этом сообщает РИА Новости.

Национальный автомобильный союз направил обращение в Центробанк. Там требуют ограничить доходы дилеров от выдачи кредитов и запретить им навязывать дополнительные услуги. В случае нарушения — предлагают ввести уголовную или административную ответственность.

По данным "Газеты.Ru", сейчас автосалоны получают до половины своей прибыли не от продаж, а от финансовых услуг: кредитов, страховок, помощи на дорогах.

Бывший глава ассоциации дилеров Олег Мосеев говорит: чтобы привлечь покупателей, машины часто продают в минус. Выживать приходится за счёт "допов".

А глава компании "еКредит" Кирилл Ларин добавляет: банки платят салонам высокую комиссию за оформление кредитов.

При этом, по его словам, регулирование в этой сфере — мировая тенденция. Всё больше клиентов жалуются на непрозрачные условия.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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