Мошенники в масках добрых дядь: как пенсионеров обворовывают через Госуслуги

Пенсионеров в России атакуют телефонные мошенники. Об этом сообщает МВД.

Аферисты представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Они называют реальные данные жертвы и сообщают о взломе аккаунта на "Госуслугах". Затем предлагают позвонить в "техподдержку".

Далее в разговор вступает другой мошенник — якобы из службы поддержки. Он пугает, что злоумышленники пытались украсть личные данные.

А после жертве звонит ещё один аферист — уже в роли полицейского. Он советует перевести деньги на "безопасный счет", чтобы спасти накопления.

МВД просит пожилых граждан сохранять бдительность. И напоминает: настоящие сотрудники ПФР, техподдержки и полиции не требуют перевода денег.

Также в ведомстве рассказали об ещё одной схеме. Пенсионерам предлагают лекарства по "льготной" цене. Но товар либо не приходит, либо это обычные пустышки.

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