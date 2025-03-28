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Мошенники в масках добрых дядь: как пенсионеров обворовывают через Госуслуги

Правда ТВ

Пенсионеров в России атакуют телефонные мошенники. Об этом сообщает МВД.

Аферисты представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Они называют реальные данные жертвы и сообщают о взломе аккаунта на "Госуслугах". Затем предлагают позвонить в "техподдержку".

Далее в разговор вступает другой мошенник — якобы из службы поддержки. Он пугает, что злоумышленники пытались украсть личные данные.

А после жертве звонит ещё один аферист — уже в роли полицейского. Он советует перевести деньги на "безопасный счет", чтобы спасти накопления.

МВД просит пожилых граждан сохранять бдительность. И напоминает: настоящие сотрудники ПФР, техподдержки и полиции не требуют перевода денег.

Также в ведомстве рассказали об ещё одной схеме. Пенсионерам предлагают лекарства по "льготной" цене. Но товар либо не приходит, либо это обычные пустышки.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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