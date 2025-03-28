Загубленное детство: сын Зверева требует с отца 25 миллионов

Сергей Зверев-младший, приёмный сын экстравагантного шоумена Сергея Зверева, подал в суд на отца, требуя компенсацию в размере 25 млн рублей за моральный ущерб.

По данным Telegram-канала Mash, иск связан с психологическими травмами, которые, по словам истца, он получил в детстве из-за участия в сомнительных мероприятиях. Шоумен якобы водил его на вечеринки в стиле "Пи Дидди", что негативно отразилось на его психике.

Сейчас 30-летний Сергей живёт в подмосковной Коломне, работает звукооператором и ухаживает за тяжелобольным мужчиной. Он не поддерживает контактов с приёмным отцом, а их отношения остаются напряжёнными с 2023 года.

Тогда сын заявил, что Зверев исключил его из списка наследников, хотя шоумен категорически отвергает обвинения. Он опроверг слухи о завещании и заявил, что ему ещё рано думать о наследстве.

Ранее Зверев-младший неоднократно критиковал отца в СМИ, обвиняя его в недостаточном внимании и поддержке. Однако требование денежной компенсации стало новым этапом в их противостоянии.

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