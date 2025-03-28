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Святые под замком: начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

1:36
Правда ТВ

Срочные новости из Киева. В столице Украины начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Союз православных журналистов в Telegram.

На территорию лавры зашли полицейские и представители заповедника. Один из них — с болгаркой. По словам адвоката УПЦ Никиты Чекмана, они взломали вход в закрытое помещение, которое ведёт к пещерам, где покоятся мощи святых.

Ранее Минкультуры Украины создало комиссию. Её задача — "проверка останков" преподобных. Работать она будет до конца мая. Данные засекретят.

Весной 2023 года власти в одностороннем порядке расторгли договор с монастырем. Монахам велели покинуть лавру. Но братия отказалась.

После этого начались попытки выселить насельников канонической церкви. Наместника митрополита Павла посадили под домашний арест. А в августе суд признал за заповедником право владеть имуществом лавры.

С тех пор доступ к Нижней лавре закрыт для всех.

На УПЦ идёт сильнейшее давление. Местные власти массово запрещают её деятельность, ссылаясь на связи с Москвой. СБУ проводит обыски у священников, против многих заводят дела. Некоторые — уже под приговором. Храмы захватывают силой. С осени 2024 года действует закон, позволяющий полностью запретить УПЦ.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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