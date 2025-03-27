Миротворцы с прицелом: что задумал Макрон на украинской земле

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Эммануэль Макрон дал понять: миротворцы, которых собираются отправить на Украину, смогут применить силу. Об этом говорится в официальном заявлении Елисейского дворца.

Президент Франции уточнил, что военных не будут размещать на линии фронта. И они не будут напрямую воевать с российскими солдатами. Но если миротворцы окажутся в зоне конфликта, им разрешат отвечать силой.

Ранее Макрон и премьер Британии представили план по Украине. Первый этап — месяц перемирия. Он должен охватить небо, море и энергетическую инфраструктуру. На втором этапе планируется ввод западных миротворцев.

Издание The Times писало, что на Украину могут направить более 10 тысяч человек. Источник — военные круги Великобритании.

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