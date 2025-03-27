Ariston возвращается в игру: чем обернётся отмена указа Путина

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Компания Ariston одобрила решение Владимира Путина — отменить передачу её российского подразделения под временное управление "Газпрома". Об этом сообщили в пресс-службе итальянского производителя.

Теперь Ariston хочет вернуть контроль над своим активом. Компания подчёркивает: она продолжает соблюдать все санкции. Но намерена пересмотреть решение совета директоров, который год назад списал актив в убыток.

Напомним, весной 2024-го Путин подписал указ о передаче Ariston и BSH под временное управление "Газпром бытовые системы". Причины не назывались. Теперь этот указ отменён — тоже без пояснений.

За год под управлением "Газпрома" выручка Ariston в России упала на 6% — до 8,91 миллиарда рублей. СМИ уже назвали это первым возвращением западного бренда, но подобный случай уже был — с Danone. Тогда компания продала бизнес после отмены национализации.

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