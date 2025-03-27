Экстравагантный образ и уличная жизнь: как певец Оскар выживает в Нью-Йорке

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший российский артист Шамиль Малкандуев, известный под псевдонимом Оскар, попал в центр внимания после публикации видео, где он признаётся в занятиях уличной проституцией.

Ролик, размещённый Telegram-каналом Mash, был снят подписчицей в районе Квинс. На кадрах Малкандуев, в экстравагантном макияже, предлагает услуги за 6 долларов, объясняя, что образ помогает отпугнуть агрессивных клиентов.

Во время съёмки девушка заплатила ему за импровизированный концерт — артист исполнил кавер на трек Ланы Дель Рей "Ride", представив его как собственную композицию.

Ранее сочувствующие пытались помочь Оскару: в январе ему передали тёплую одежду и спальник, однако он так и не забрал вещи. По данным источника, певец продолжает получать государственное пособие, несмотря на альтернативные источники дохода.

Малкандуев переехал в США в 2019 году, где объявил о трансгендерном переходе ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и сменил имя на Скарлетт.

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