Крымские травы против смертельной болезни: найден природный ответ атеросклерозу

Учёные из Северной Осетии создают натуральное лекарство от атеросклероза. Об этом сообщает "Mash на волне". Работают над ним специалисты СОГУ и Никитского ботанического сада в Крыму.

Главная цель — заменить существующие препараты, которые часто вызывают побочные эффекты и требуют пожизненного приёма. Новое средство будет на травах. Сырьё поступает прямо из Крыма.

Первый этап исследований обещают завершить уже во втором квартале. Препарат направлен на борьбу с холестериновыми бляшками — одной из главных причин смертности в мире.

Напомним, сужение сосудов из-за холестерина может вызывать и другие проблемы — например, холодные руки. Ученые надеются, что фитопрепарат решит эти вопросы без химии.

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