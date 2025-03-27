Народ не бесит: Поплавская раскрыла цинизм Божены Рынской о возвращении в Россию

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Яна Поплавская резко отреагировала на заявления журналистки Божены Рынской, выразившей желание вернуться в Россию после эмиграции.

В Telegram-канале Поплавская назвала подобные попытки "абсурдными", высмеяв аргументы уехавших, которые вдруг начинают "тосковать по родине".

"Как нелепо и глупо выглядит желание уехавших вернуться в Россию. Что только не придумают: и мать сильно болеет, и дети, и медицина дорогущая, и народ не сильно уже и бесит", — заявила Поплавская.

Она прокомментировала пост Рынской, где та заявила о "проигрыше" своей эмиграции, сравнив его с "провалом Европы и Украины".

Напомним, в 2022 году Рынска, известная критикой спецоперации, отказалась от российского гражданства, а в 2023-м переехала с дочерью в Латвию.

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