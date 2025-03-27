Старое имя — новые проблемы: ГАИ вернулась, но что изменится для водителей

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ГАИ снова с нами. Власти вернули Госавтоинспекции старое название, отказавшись от аббревиатуры ГИБДД. Об этом сообщает портал njcar.ru.

Инспекция появилась ещё в 30-х годах, как структура НКВД. Тогда в ней было всего полсотни человек. Позже ГАИ объединила дорожную полицию, техконтроль и регистрацию автомобилей. После развала СССР ведомство несколько раз переименовывали. В 2001 году утвердили название ГИБДД. Теперь снова решили вернуться к ГАИ.

Почему? По словам юристов, название ГИБДД так и не помогло избавиться от старых ассоциаций. А попытки обновить имидж ни к чему не привели.

Нынешний ребрендинг, как обещают, не должен стать головной болью для водителей. Но в прошлый раз замена табличек, формы и документов обернулась долгими очередями. В этот раз изменения затронут форму, эмблемы, надписи на машинах и удостоверения. Реформы тоже обещают. Остаётся надеяться, что они не ограничатся названием.

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