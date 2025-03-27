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Украина осталась за дверью: что обсуждают без неё и чем это грозит

1:13
Правда ТВ

Украина всё чаще оказывается в стороне, когда обсуждают будущее мира. Об этом пишет обозреватель британского Spectator. По её словам, "Украина начинает выглядеть единственным неудачником в мирных переговорах".

Всё дело в закрытых переговорах России и США, которые прошли 24 марта в Эр-Рияде. Там обсуждали безопасность судоходства в Чёрном море. От России участвовали сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

А вот совместного заявления по итогам встречи не было. Первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов объяснил — всё из-за позиции Украины.

Уже на следующий день США встретились с украинской делегацией. Но переговоры длились недолго. По информации СМИ, обсуждали прекращение огня в Чёрном море.

На фоне этого всего Владимир Зеленский, по словам журналистов, сильно обеспокоен. Его тревожит, что Дональд Трамп может обсуждать с Москвой статус украинских территорий без участия Киева.

Как говорится в статье, "худший кошмар Украины сбывается".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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