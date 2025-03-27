Запашный и Певцов разошлись во мнениях: как наказывать артистов, покинувших Россию?

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актёр театра "Ленком" и депутат Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал инициативу гендиректора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного о лишении государственных наград артистов, покинувших Россию.

По мнению народного артиста РФ, создание отдельного законопроекта для этого излишне.

"Количество тех, кого коснётся подобный механизм, исчисляется единицами. Не вижу смысла загружать юридическую систему ради нескольких человек — это слишком много чести для них", — заявил Певцов в комментарии ТАСС.

Он предложил альтернативный вариант: направлять коллективные обращения с просьбой пересмотреть статус конкретных деятелей культуры.

Депутат подчеркнул, что вопрос не требует масштабных законодательных изменений. Он считает, что лишать званий стоит адресно, без популизма, хотя и в этом случае будет уделяться лишнее внимание к тем, кто отказался от диалога с родиной.

Ранее Запашный анонсировал разработку законопроекта, позволяющего аннулировать регалии уехавших артистов. Однако Певцов считает такой подход неэффективным, намекая, что "исключения из правил" не должны становиться поводом для новых законов.

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