Волочкова высмеяла нарколога после обвинений в зависимости: этот добрый человек в своём уме?

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Балерина Анастасия Волочкова резко ответила на заявления психиатра-нарколога Василия Шурова, который ранее обвинил её в алкогольной зависимости.

Артистка подчеркнула, что регулярные тренировки и выступления опровергают подобные утверждения.

"Если бы я злоупотребляла, то не смогла бы танцевать на пуантах или проводить шоу. Я буквально два дня назад завершила концерт", — заявила Волочкова в разговоре с "Вечерней Москвой".

Нарколог, у которого балерина консультировалась год назад, сообщил, что не смог найти с ней взаимопонимания, и предположил, что она "рано или поздно вернётся". Волочкова усомнилась в профессионализме врача и заявила, что может "только поржать" над его заявлениями.

Артистка также напомнила о своём образе жизни: она активно посещает русскую баню с ледяной купелью, установленной в её доме, чтобы поддерживать физическую форму.

Ранее Шуров намекнул на необходимость повторного обращения Волочковой за помощью, однако балерина назвала его слова абсурдными, подчеркнув, что её график и дисциплина не оставляют места для вредных привычек.

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